China Southern präsentiert Septemberzahlen

China Southern Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: China Southern Airlines)

Mit China Southern Airlines flogen im Berichtsmonat September 2022 insgesamt 5,373 Millionen Passagiere, das waren 34,2 Prozent weniger als im Vorjahresseptember.

Wegen zahlreichen Coronaausbrüchen in China sind die Passagier- und Verkehrszahlen bei China Southern Airlines im Februar 2022 in den Keller gerutscht, jetzt stabilisieren sie sich wieder auf tieferem Niveau als sie noch vor einem Jahr waren. Die Nachfrage erreichte im September 8,361 Milliarden Sitzplatzkilometer, das waren 34,4 Prozent weniger als im September 2021. Das Angebot wurde verglichen mit dem Vorjahresseptember um 33,8 Prozent auf 12,249 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert. Die Sitzplatzauslastung lag bei 68,3 Prozent, das liegt in Par mit dem Vorjahresseptember.

Die Frachttonnagen sind verglichen mit dem Vorjahresseptember um acht Prozent gestiegen, China Southern transportierte im September 2022 insgesamt 119,34 Tausend Tonnen Luftfracht.