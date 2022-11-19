China Southern präsentiert Oktoberzahlen

China Southern Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: China Southern Airlines)

Mit China Southern Airlines flogen im Berichtsmonat Oktober 2022 insgesamt 4,137 Millionen Passagiere, das waren 52 Prozent weniger als im Vorjahresoktober.

Wegen zahlreichen Coronaausbrüchen in China verbleiben die Passagier- und Verkehrszahlen bei China Southern Airlines weiterhin im Keller. Die Zahlen sind im Februar 2022 regelrecht eingebrochen und haben sich im Sommer auf der Hälfte des Niveaus vom Vorjahr stabilisiert.

Die Nachfrage erreichte im verstrichenen Oktober 6,503 Milliarden Sitzplatzkilometer, das waren 50 Prozent weniger als im Oktober 2021. Das Angebot wurde verglichen mit dem Vorjahresoktober um 48,5 Prozent auf 9,717 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert. Die Sitzplatzauslastung lag bei 66,9 Prozent, das waren 2,7 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresoktober.

Die Frachttonnagen sind verglichen mit dem Vorjahresoktober um 8,7 Prozent zurück gegangen, China Southern transportierte im Oktober 2022 insgesamt 110,93 Tausend Tonnen Luftfracht.