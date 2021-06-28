China Southern präsentiert Maizahlen

China Southern Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: China Southern Airlines)

Mit China Southern Airlines flogen im Berichtsmonat Mai 2021 insgesamt 11,770 Millionen Passagiere, das waren gut doppelt so viele wie im Vorjahresmai.

Die Nachfrage erreichte im Mai 18,121 Milliarden Sitzplatzkilometer, das waren 106 Prozent mehr als im Mai 2020. Das Angebot wurde um 76 Prozent auf 23,165 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut. Die Sitzplatzauslastung lag bei 78,2 Prozent, das waren 11,4 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresmai.

Die Frachttonnagen sind um 9,5 Prozent angestiegen, China Southern transportierte im Mai 2021 insgesamt 134 Tausend Tonnen Luftfracht.