China Southern präsentiert März

China Southern Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: China Southern Airlines)

Mit China Southern Airlines flogen im Berichtsmonat März 2021 insgesamt 11,205 Millionen Passagiere, das waren 198 Prozent mehr als im Corona März 2020.

Die Nachfrage erreichte im März 17,310 Milliarden Sitzplatzkilometer, das waren 174,3 Prozent mehr als im März 2020. Das Angebot wurde um 113,2 Prozent auf 23,094 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut. Die Sitzplatzauslastung lag bei 75,0 Prozent, das waren 16,7 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresmärz.

Die Frachttonnagen sind um 24,6 Prozent angestiegen, China Southern transportierte im März 2021 insgesamt 128 Tausend Tonnen Luftfracht.