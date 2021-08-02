China Southern präsentiert Junizahlen

China Southern Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Mit China Southern Airlines flogen im Berichtsmonat Juni 2021 insgesamt 8,499 Millionen Passagiere, das waren zwanzig Prozent mehr als im Vorjahresjuni.

Die Nachfrage erreichte im Juni 13,169 Milliarden Sitzplatzkilometer, das waren 23,9 Prozent mehr als im Juni 2020. Das Angebot wurde um 13,2 Prozent auf 17,449 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut. Die Sitzplatzauslastung lag bei 75,4 Prozent, das waren 6,5 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresjuni.

Die Frachttonnagen sind verglichen mit dem Vorjahresjuni um 0,6 Prozent zurückgegangen, China Southern transportierte im Juni 2021 insgesamt 130 Tausend Tonnen Luftfracht.