China Southern präsentiert Julizahlen

China Southern Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: China Southern Airlines)

Mit China Southern Airlines flogen im Berichtsmonat Juli 2022 insgesamt 8,463 Millionen Passagiere, das waren 24 Prozent weniger als im Vorjahresjuli, aber deutlich mehr als im Mai.

Wegen zahlreichen Coronaausbrüchen in China sind die Passagier- und Verkehrszahlen bei China Southern Airlines im Februar 2022 in den Keller gerutscht, jetzt stabilisieren sie sich wieder auf tieferem Niveau als sie noch vor einem Jahr waren. Die Nachfrage erreichte im Juli 14,096 Milliarden Sitzplatzkilometer, das waren 19,8 Prozent weniger als im Juli 2021. Das Angebot wurde verglichen mit dem Vorjahresjuli um 12,2 Prozent auf 20,144 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert. Die Sitzplatzauslastung lag bei 70 Prozent, das waren 6,6 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresjuli.

Die Frachttonnagen sind verglichen mit dem Vorjahresjuli um 2,7 Prozent zurückgegangen, China Southern transportierte im Juli 2022 insgesamt 117,6 Tausend Tonnen Luftfracht.