China Southern präsentiert Julizahlen

China Southern Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: China Southern Airlines)

Mit China Southern Airlines flogen im Berichtsmonat Juli 2021 insgesamt 11,195 Millionen Passagiere, das waren 23,9 Prozent mehr als im Vorjahresjuli.

Die Nachfrage erreichte im Juli 17,564 Milliarden Sitzplatzkilometer, das waren 32,2 Prozent mehr als im Juli 2020. Das Angebot wurde um 25,2 Prozent auf 22,950 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut. Die Sitzplatzauslastung lag bei 76,5 Prozent, das waren vier Prozentpunkte mehr als im Vorjahresjuli.

Die Frachttonnagen sind verglichen mit dem Vorjahresjuli um zwei Prozent zurückgegangen, China Southern transportierte im Juli 2021 insgesamt 120,76 Tausend Tonnen Luftfracht.