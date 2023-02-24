China Southern präsentiert Januarzahlen

China Southern Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: China Southern Airlines)

Mit China Southern Airlines flogen im Berichtsmonat Januar 2023 insgesamt 9,434 Millionen Passagiere, das waren 41,3 Prozent mehr als im Vorjahresjanuar.

China hat seine verfehlte Coronapolitik Ende 2022 aufgegeben, damit entwickelt sich auch der Luftverkehr wieder positiv. Die Nachfrage erreichte im Januar 2023 bei China Southern 15,707 Milliarden Sitzplatzkilometer, das waren 44,6 Prozent mehr als im Januar 2022. Das Angebot wurde verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 25,4 Prozent auf 21,616 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Sitzplatzauslastung lag bei 72,7 Prozent, das waren 9,7 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresjanuar.

Die Frachttonnagen sind verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 14,3 Prozent zurück gegangen, China Southern transportierte im Januar 2023 insgesamt 109 Tausend Tonnen Luftfracht.