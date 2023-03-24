China Southern präsentiert Februarzahlen

Airbus A380 China Southern (Foto: Airbus)

Mit China Southern Airlines flogen im Berichtsmonat Februar 2023 insgesamt 10,010 Millionen Passagiere, das waren 37,4 Prozent mehr als im Vorjahresfebruar.

China hat seine verfehlte Coronapolitik Ende 2022 aufgegeben, damit entwickelt sich auch der Luftverkehr wieder positiv. Die Nachfrage erreichte im Februar 2023 bei China Southern 22,102 Milliarden Sitzplatzkilometer, das waren 27,5 Prozent mehr als im Februar 2022. Das Angebot wurde verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 43 Prozent auf 16,928 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Sitzplatzauslastung lag bei 76,6 Prozent, das waren 8,3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresfebruar.

Die Frachttonnagen sind verglichen mit dem Vorjahresfebruar um zwanzig Prozent angestiegen, China Southern transportierte im Februar 2023 insgesamt 100,6 Tausend Tonnen Luftfracht.