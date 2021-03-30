China Southern präsentiert Februar

China Southern Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: China Southern Airlines)

Mit China Southern Airlines flogen im Berichtsmonat Februar 2021 insgesamt 5,052 Millionen Passagiere, das waren 253 Prozent mehr als im Corona Februar 2020.

Die Nachfrage erreichte im Februar 7,844 Milliarden Sitzplatzkilometer, das waren 127 Prozent mehr als im Februar 2020. Das Angebot wurde um 65 Prozent auf 12,112 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut. Die Sitzplatzauslastung lag bei 64,8 Prozent, das waren 17,7 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresfebruar.

Die Frachttonnagen sind um 72,7 Prozent angestiegen, China Southern transportierte im Februar 2021 insgesamt 93,88 Tausend Tonnen Luftfracht.