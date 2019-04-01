China Southern präsentiert Februar

China Southern Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: China Southern Airlines)

Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Februar 2019 insgesamt 12,236 Millionen Passagiere, das waren 10,5 Prozent mehr als im Vorjahresfebruar.

China Southern konnte im Februar erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresfebruar um 13,0 Prozent auf 23,214 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 10,5 Prozent auf 27,245 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich dabei um 1,7 Prozentpunkte auf solide 85,2 Prozent.

Die Frachttonnagen haben sich um 18,6 Prozent auf 88,17 Tausend Tonnen verschlechtert.