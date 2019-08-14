China Southern mit zweitem Hub

China Southern Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: China Southern Airlines)

China Southern Airlines baut am Beijing Daxing International Airport ein zweites Drehkreuz auf, über 900 Flüge sollen im Jahr 2025 am Hauptstadtflughafen abgefertigt werden.

Im Zuge ihrer weiteren Expansion etabliert China Southern Airlines an dem neuen Flughafen Beijing Daxing International Airport ein zweites Drehkreuz in China. Der neue Flughafen von Peking soll am 30. September 2019 offiziell den Betrieb aufnehmen. Die größte Fluggesellschaft Chinas und Asiens wird dann stufenweise ihren gesamten Betrieb in der chinesischen Hauptstadt vom bisherigen Beijing Capital Airport nach Daxing verlagern. Bis zum Jahr 2025 will sie mehr als 200 Flugzeuge am Daxing Airport stationieren und dort täglich über 900 Flüge anbieten. Das Drehkreuz am Heimatflughafen von China Southern Airlines in Guangzhou bleibt davon unberührt.

Am Daxing Airport wird China Southern Airlines die Fluglinie mit dem größten Flugaufkommen und den meisten Passagieren sein. Rund 40 Prozent der verfügbaren Slots dort werden eine CZ-Flugnummer tragen. Den Anfang machen 27 Flüge auf 13 Routen, die die Airline mit Beginn des Winterflugplans am 27. Oktober 2019 an den neuen Flughafen verlegt.

Kurze Wege, schnellere Transitzeiten

Der neue Flughafen ist stark auf internationalen Luftverkehr ausgerichtet. Fluggäste können sich unter anderem über deutlich kürzere Wege und erheblich schnellere Transitzeiten freuen. Wer zum Beispiel am Daxing Airport zu einem internationalen Flug von China Southern Airlines eincheckt, benötigt gerade einmal 20 Minuten bis zum Abflug-Gate, 40 Minuten weniger als in Terminal 3 des Beijing Capital Airport. Die Mindestumsteigezeit (Minimum Connecting Time) beläuft sich auf 60 Minuten gegenüber 90 bis 120 Minuten am bestehenden Flughafen von Peking. Allein der Transitbereich hat eine Fläche von rund 3.600 Quadratmetern und bietet acht Express-Sicherheits-Checkpoints mit einer Kapazität von jeweils bis zu 260 Fluggästen pro Stunde. Für Passagiere, die auf dem Land weiterreisen möchten, entstehen an dem neuen Airport unter anderem ein Bahnhof für Hochgeschwindigkeitszüge, eine neue Schnellstraße und eine Anbindung an die S-Bahn, die von dort rund 30 Minuten nach Peking benötigt.

Der Daxing Airport ist darüber hinaus so konzipiert, dass sich auch die Flug- und Reisezeiten verkürzen. So befinden sich die vier Start- und Landebahnen in der Nähe der fünf Abflugterminals. Dadurch lassen sich Schätzungen zufolge pro Flug zwischen 15 und 20 Minuten Zeit gegenüber dem Beijing Capital Airport einsparen, da die Flugzeuge deutlich kürzere Wege am Boden zurücklegen müssen. Weitere 15 bis 20 Minuten Zeitersparnis ergeben sich für Flüge aus dem Süden und Osten Chinas, da der Daxing Airport luftverkehrsgünstig zwischen der Hauptstadt Peking, der Provinz Daxing und der Stadt Langfang in der Provinz Hebei liegt.

China Southern Airlines