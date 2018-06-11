China Southern mit neuem Terminal

China Southern Airlines Airbus A321neo (Foto: Chnia Southern)

Nach der Eröffnung des neuen Terminals 2 am Guangzhou Baiyun International Airport sind China Southern Airlines sowie Chongqing Airlines, Sichuan Airlines und Hebei Airlines von Terminal 1 dorthin umgezogen.

Ab dem drittgrößten Flughafen Chinas (2017: mehr als 65,8 Millionen Passagiere) bedient China Southern Airlines rund 150 Ziele, darunter auch 53 Ziele im Ausland, etwa die europäischen Metropolen Frankfurt, Amsterdam, London, Moskau, Paris und Rom.

Das neue Terminal 2 baut China Southern Airlines zu einem internationalen Drehkreuz von Weltklasse aus, das die modernen Anforderungen an schnelles, unkompliziertes Reisen voll erfüllt. So stehen zahlreiche Selbstbedienungs-Automaten bereit, an denen die Fluggäste ohne langes Warten einchecken und ihre Bordkarte ausdrucken können. Wenn sie zudem Gepäck aufgeben möchten, finden sie in den Abflugbereichen H und L zusätzliche Automaten, an denen die Koffer abgegeben werden können. Die Check-in-Counter, an denen Mitarbeiter der Airline die Fluggäste bedienen, befinden sich für Inlandsflüge in den Bereichen E, F und G, für internationale Flüge im Bereich P. Passagiere der First Class, der Business Class und der Sky Pearl Economy Class sowie Gold- und Silber-Mitglieder von China Southern Airlines und SkyPriority-Mitglieder haben eigene Check-in-Schalter in den Bereichen C, D (Inlandsflüge) und Q (internationale Flüge).

Bequemes und beschleunigtes Umsteigen

Auch das Umsteigen ist im neuen Terminal 2 des Guangzhou Baiyun International Airport deutlich bequemer geworden. Fluggäste von China Southern Airlines, die dort von einem innerchinesischen Flug ankommen, können jetzt auf der gleichen Ebene zu einem weiteren Inlandsflug umsteigen oder die Abflugformalitäten für Flüge ins Ausland erledigen (Sicherheitskontrollen sind hier nicht mehr notwendig). Wer von einem internationalen Flugziel mit China Southern Airlines nach Guangzhou fliegt, um dort auf einen Inlandsflug umzusteigen, kann jetzt bereits am Abflugort komplett durchchecken. Es besteht somit nicht mehr die Notwendigkeit, sich in Terminal 2 zu einem Schalter der Fluggesellschaft zu begeben oder das Gepäck in Empfang zu nehmen, da die Koffer automatisch bis zum Zielort weitergeleitet werden.

China Southern Airlines

China Southern Airlines ist die größte Fluggesellschaft Chinas und Asiens. Die Fluggesellschaft verfügt über die größte Flotte, das am weitesten ausgebaute Streckennetz sowie die größte Passagierkapazität aller chinesischen Airlines. Aktuell fliegt China Southern Airlines mit einer Flotte von über 780 modernen Passagier- und Frachtflugzeugen und setzte unter anderem als erste Fluggesellschaft der Welt sowohl Maschinen vom Typ Airbus A380 als auch Boeing B787 ein. Pro Tag bedient China Southern Airlines mit über 2.000 Flügen insgesamt 224 Ziele in 41 Ländern und Regionen in Asien, Europa, Amerika, Afrika und Ozeanien. Durch die Mitgliedschaft in der Luftfahrtallianz Sky Team stehen den Gästen sogar Flüge zu weltweit 1.062 Zielen in 177 Ländern und Regionen zur Verfügung. Im Jahr 2017 beförderte China Southern Airlines mehr als 126 Millionen Passagiere und damit im 39. Jahr in Folge mehr als jede andere Fluggesellschaft in China.

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