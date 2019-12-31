China Southern mit mehr Passagieren

China Southern Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: China Southern Airlines)

Mit China Southern flogen im Berichtsmonat November 2019 insgesamt 12,461 Millionen Passagiere, das waren 9,1 Prozent mehr als im November 2018.

China Southern konnte im November erneut Marktanteile dazugewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresnovember um 8,5 Prozent auf 22,968 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 6,5 Prozent auf 27,987 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 1,5 Prozentpunkte auf 82,1 Prozent.

Die Fracht zog um 6,8 Prozent auf 163,2 Tausend Tonnen an.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit China Southern 139,338 Millionen Passagiere, das waren 8,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.