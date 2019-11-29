China Southern mit mehr Passagieren

China Southern Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: China Southern Airlines)

Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Oktober 2019 insgesamt 13,266 Millionen Passagiere, das waren 7,3 Prozent mehr als im Oktober 2018.

China Southern konnte im Oktober erneut kräftig wachsen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresoktober um 7,8 Prozent auf 24,414 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 7,1 Prozent auf 29,362 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 83,2 Prozent.

Die Frachtmenge ist um 7,2 Prozent auf 155,67 Tausend Tonnen gewachsen.

China Southern konnte in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 126,877 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 8,5 Prozent.