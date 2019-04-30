China Southern mit mehr Passagieren
30.04.2019 PS
Mit China Southern flogen im Berichtsmonat März 2019 insgesamt 12,157 Millionen Fluggäste, das waren 4,1 Prozent mehr als im Vorjahresmärz.
Die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmärz um 6,8 Prozent auf 22,802 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 7,3 Prozent auf 27,424 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung ging um 0,5 Prozentpunkte auf 83,2 Prozent leicht zurück.
Die Frachtleistung konnte um 2,6 Prozent auf 149 Tausend Tonnen gesteigert werden.
Mit China Southern flogen im ersten Quartal 2019 insgesamt 36,378 Millionen Passagiere, das waren 9,4 Prozent mehr als im ersten Quartal des Vorjahres.