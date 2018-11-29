China Southern mit mehr Passagieren

China Southern Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Oktober 2018 insgesamt 12,358 Millionen Passagiere, das waren 12,1 Prozent mehr als im Oktober 2017.

China Southern konnte im Oktober erneut kräftig wachsen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresoktober um 13,2 Prozent auf 22,643 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 12,4 Prozent auf 27,415 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 82,6 Prozent.

Die Frachtmenge ist um 1,7 Prozent auf 144,65 Tausend Tonnen angewachsen.

China Southern konnte in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 116,942 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Plus von 11,5 Prozent.