China Southern mit mehr Passagieren

China Southern Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Oktober 2017 insgesamt 11,029 Millionen Passagiere, das waren 7,9 Prozent mehr als im Oktober 2016.

China Southern konnte im Oktober erneut kräftig wachsen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresoktober um 10,5 Prozent auf 20,001 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 9,9 Prozent auf 24,390 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,4 Prozentpunkte auf 82,0 Prozent.

Die Frachtmenge ist um 1,4 Prozent auf 142,20 Tausend Tonnen zurückgegangen.

China Southern konnte in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 104,887 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Plus von 3,4 Prozent.