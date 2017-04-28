China Southern mit mehr Passagieren

China Southern Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Mit China Southern flogen im Berichtsmonat März 2017 insgesamt 10,111 Millionen Fluggäste, das waren 11,45 Prozent mehr als im Vorjahresmärz.

China Southern konnte im März bei den Passagierzahlen kräftig zulegen, das Wachstum lag bei gut elf Prozent. Die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmärz um 12,3 Prozent auf 18,381 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 9,4 Prozent auf 22,526 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 1,9 Prozentpunkte auf 81,6 Prozent.

Die Frachtleistung konnte um 7,8 Prozent auf 143 Tausend Tonnen gesteigert werden.

Mit China Southern flogen im ersten Quartal 2017 insgesamt 30,285 Millionen Passagiere, das waren 11 Prozent mehr als im ersten Quartal des Vorjahres.