China Southern mit mehr Passagieren

China Southern Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Mit China Southern flogen im Berichtsmonat November 2016 insgesamt 9,296 Millionen Passagiere, das waren 10,3 Prozent mehr als im November 2015.

China Southern konnte im November erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresnovember um 11,6 Prozent auf 16,706 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 10,6 Prozent auf 21,071 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,7 Prozentpunkte auf 79,3 Prozent.

Die Fracht zog um 11,3 Prozent auf 160 Tausend Tonnen an.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit China Southern 105,156 Millionen Passagiere, das waren vier Prozent mehr als ein Jahr zuvor.