China Southern mit mehr Passagieren

China Southern Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Oktober 2016 insgesamt 10,220 Millionen Passagiere, das waren 5,6 Prozent mehr als im Oktober 2015.

China Southern konnte im Oktober erneut kräftig wachsen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresoktober um 4,3 Prozent auf 18,108 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 3,4 Prozent auf 22,198 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,7 Prozentpunkte auf 81,5 Prozent.

Die Frachtmenge ist um 1,0 Prozent auf 144 Tausend Tonnen zurückgegangen.

China Southern konnte in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 95,859 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 3,4 Prozent.