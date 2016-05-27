China Southern mit mehr Passagieren

China Southern Airbus A330 (Foto: China Southern)

Mit China Southern flogen im Berichtsmonat April 9,440 Millionen Fluggäste, das waren 2,8 Prozent mehr als im Vorjahresapril.

China Southern konnte im April erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresapril um 9,2 Prozent auf 16,750 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 0,4 Prozent auf 20,505 Milliarden Sitzplatzkilometer reduziert. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um zwei Prozentpunkte auf 81,7 Prozent. Die Frachtleistung ging um 1,4 Prozent auf 131 Tausend Tonnen zurück.

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres konnte China Southern 36,717 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 1,7 Prozent.