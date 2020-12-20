China Southern mit guter Inlandnachfrage

China Southern Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: China Southern Airlines)

Mit China Southern flogen im November 2020 insgesamt 10,673 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Corona bedingten Rückgang von 14,4 Prozent.

In China zeichnete sich während der Corona Gesundheitskrise bereits im März eine leichte Erholung im Binnenverkehr ab, diese setzte sich über die Folgemonate im Inlandverkehr fort. Im November konnte Chinas größte Fluggesellschaft im Binnenmarkt 10,591 Millionen Passagiere transportieren, das waren 0,7 Prozent weniger als im Vorjahresnovember. Bei der Fluggesellschaft aus Guangzhou wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresnovember um 21,4 Prozent auf 22,010 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert, während die Nachfrage um 29,3 Prozent auf 16,231 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückging. Die Sitzplatzauslastung lag bei 73,7 Prozent und hat sich somit um 8,3 Prozentpunkte verschlechtert.

Das Frachtgeschäft hat sich kräftig erholt, im November transportierte China Southern 138,5 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht verglichen mit dem Vorjahresnovember einem Rückgang von 15,1 Prozent.

In den ersten zehn Monaten flogen mit dem SkyTeam Mitglied China Southern Airlines 86,830 Millionen Passagiere (Vorjahr 139,338 Millionen Passagiere), dies entspricht einem Corona bedingten Einbruch von 37,7 Prozent.