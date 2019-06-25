China Southern mit Jubiläum in Frankfurt

China Southern Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: China Southern Airlines)

China Southern Airlines feiert 5-jähriges Bestehen der Flugverbindung zwischen Frankfurt und Guangzhou.

China Southern Airlines beging gestern ein ganz besonderes Jubiläum am Flughafen Frankfurt: Seit dem 24. Juni 2014 – also genau seit fünf Jahren – offeriert die größte Airline Asiens die bequeme Flugverbindung zwischen Frankfurt und dem Drehkreuz Guangzhou, der größten Metropole im südchinesischen Perlflussdelta, mit kurzem Stopover in Changsha. In dem Zeitraum hat China Southern Airlines auf der Strecke über 780 Flüge absolviert und mehr als 160.000 Passagiere befördert. Mit einer Gesamtkapazität von fast 180.000 Sitzplätzen über die fünf Jahre erreichte sie einen durchschnittlichen Sitzladefaktor von 89 Prozent.

„Die Verbindung zwischen Frankfurt und Guangzhou mit unserem hochwertigen Vier-Sterne-Produkt hat sich sowohl im Urlaubs- als auch im Geschäftsreisebereich in den letzten fünf Jahren enorm gut entwickelt“, so Kelvin-Jian Gao, Passenger Sales Director Germany. „Bereits knapp ein Drittel unserer Passagiere auf der Strecke kommen aus Deutschland. Wir arbeiten weiterhin daran, die Airline für Reisen nach China sowie in andere asiatische Länder und nach Australien noch bekannter zu machen.“

Aktuell startet ein Airbus A330 von China Southern Airlines jede Woche jeweils dienstags, donnerstags und samstags um 14:15 Uhr in Frankfurt und erreicht Guangzhou am nächsten Morgen um 9:50 Uhr (inklusive kurzem Stopover in Changsha). Die Anreise mit der Bahn zum Flughafen Frankfurt lässt sich bundesweit dank Rail & Fly unkompliziert organisieren. Vom Drehkreuz Guangzhou haben Passagiere von China Southern Airlines die Möglichkeit, zu rund 100 Zielen in China oder weiter zu anderen Städten in Fernost und Ozeanien zu reisen. Alternativ zu den Flügen ab Frankfurt bedient die Airline auch Verbindungen von Paris und Amsterdam nach Guangzhou und Peking mit Anschlussflügen von Air France und KLM ab Deutschland.