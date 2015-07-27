China Southern meldet starkes Wachstum

China Southern Airbus A330 (Foto: Airbus)

Im Juni 2015 konnte China Southern gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um gut neunzehn Prozent.

China Southern konnte im Juni erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjuni um 19,1 Prozent auf 14,670 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 16,3 Prozent auf 18,389 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,4 Prozentpunkte auf 79,8 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Juni 8,594 Millionen Fluggäste, das waren 2,1 Prozent mehr als im Juni 2014. Die Frachtleistung hat sich um neun Prozent auf 118,3 Tausend Tonnen verbessert.

Im ersten Halbjahr 2015 flogen mit China Southern 53,478 Millionen Passagiere, dies waren 12,9 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.