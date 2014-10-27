China Southern meldet solides Wachstum

Im September 2014 konnte China Southern gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 11,5 Prozent.

China Southern konnte im September erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresseptember um gut elf Prozent auf 14,216 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um zwölf Prozent auf 17,990 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 79 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat September 8,584 Millionen Passagiere, das waren 9,3 Prozent mehr als im September 2013. Die Frachttonnagen konnten um 11,5 Prozent auf 136 Tausend Tonnen verbessert werden.

Von Januar bis Ende September konnte China Southern Airlines 75,312 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einer Zunahme von 8,5 Prozent.