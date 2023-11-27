China Southern meldet soliden Oktober

China Southern Airlines Airbus A350 XWB (Foto: Airbus)

Mit China Southern Airlines flogen im Berichtsmonat Oktober 2023 insgesamt 13,205 Millionen Passagiere, das waren 219 Prozent mehr als im Vorjahresoktober.

China hat Ende 2022 seine verfehlte Coronapolitik aufgegeben, damit entwickelte sich auch bei China Southern Airlines der Luftverkehr wieder positiv. Die Nachfrage erreichte im Oktober 2023 bei China Southern 23,251 Milliarden Sitzplatzkilometer, das waren 257 Prozent mehr als im Oktober 2022. Das Angebot wurde verglichen mit dem Vorjahresoktober um195 Prozent auf 28,653 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Sitzplatzauslastung lag bei 81,2 Prozent, das waren 14,2 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresoktober.

Die Frachttonnagen sind verglichen mit dem Vorjahresoktober um 37,8 Prozent angestiegen, China Southern transportierte im Oktober 2023 insgesamt 153 Tausend Tonnen Luftfracht. Die Frachtauslastung betrug dabei 49,6 Prozent, verglichen mit dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Minus von vierzehn Prozentpunkten.