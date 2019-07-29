China Southern meldet soliden Juni

China Southern Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: China Southern Airlines)

Mit China Southern flogen im Juni 2019 insgesamt 12,140 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Wachstum von 9,3 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Guangzhou wurde die Verkehrsleistung um 10,4 Prozent auf 27,467 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 11,1 Prozent auf 22,763 Milliarden Sitzplatzkilometer anstieg. Die Sitzplatzauslastung lag bei 82,9 Prozent und hat sich somit um 0,5 Prozentpunkte verbessert.

Das Frachtgeschäft entwickelte sich leicht negativ, die Fluggesellschaft transportierte im Juni 141,92 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem leichten Rückgang von 0,3 Prozent.

In den ersten sechs Monaten flogen mit dem SkyTeam Mitglied China Southern Airlines 72,773 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von acht Prozent.