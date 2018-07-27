China Southern meldet soliden Juni

China Southern Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Mit China Southern flogen im Juni 2018 insgesamt 11,105 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Wachstum von 11,8 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Guangzhou wurde die Verkehrsleistung um 12,9 Prozent auf 24,869 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 12,5 Prozent auf 20,499 Milliarden Sitzplatzkilometer anstieg. Die Sitzplatzauslastung lag bei 82,4 Prozent und ging damit nur geringfügig um 0,3 Prozentpunkte zurück.

Das Frachtgeschäft entwickelte sich ebenfalls positiv, die Fluggesellschaft transportierte im Juni 141,96 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Wachstum von drei Prozent.

In den ersten sechs Monaten flogen mit dem SkyTeam Mitglied 67,351 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 11,2 Prozent.