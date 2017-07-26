China Southern meldet soliden Juni

China Southern Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Mit China Southern flogen im Juni 2017 insgesamt 8,539 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Wachstum von 12,6 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Guangzhou wurde die Verkehrsleistung um 10,4 Prozent auf 22,035 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 14,4 Prozent auf 18,216 Milliarden Sitzplatzkilometer anstieg. Die Sitzplatzauslastung lag bei 82,7 Prozent und verbesserte sich somit um 1,9 Prozentpunkte.

Das Frachtgeschäft entwickelte sich ebenfalls positiv, die Fluggesellschaft transportierte im Juni 137,87 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Wachstum von 8,6 Prozent.

In den ersten sechs Monaten flogen mit dem SkyTeam Mitglied 60,588 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 10,8 Prozent.