China Southern meldet soliden Juni

China Southern Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Mit China Southern flogen im Juni 2016 8,870 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Wachstum von 3,2 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Guangzhou wurde die Verkehrsleistung um 7,3 Prozent auf 19,714 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 8,6 Prozent auf 15,925 Milliarden Sitzplatzkilometer anstieg. Die Sitzplatzauslastung lag bei 80,8 Prozent und verbesserte sich somit um einen Prozentpunkt. Das Frachtgeschäft entwickelte sich ebenfalls positiv, die Fluggesellschaft transportierte im Juni 127 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Wachstum von 7,3 Prozent.

In den ersten sechs Monaten flogen mit dem SkyTeam Mitglied 54,664 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 2,2 Prozent.