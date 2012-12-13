Fliegerweb logo

China Southern meldet mehr Verkehr

13.12.2012 BGRO
ChinaSouthernA330_400x263_2

Im November 2012 konnte China Southern Airlines verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 8,5 Prozentpunkte.

China Southern konnte im November erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresnovember um 8,5 Prozentpunkte auf 11,045 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 9,6 Prozentpunkte auf 14,135 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 78,10 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat November 6,938 Millionen Passagiere, das waren 6,10 Prozentpunkte mehr als im November 2011. Die Fracht zog um 11,90 Prozentpunkte auf 113 Tausend Tonnen an.
Share

Empfohlen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ImpressumTeamAdvertisePartner

© 2023 Hobby Verlag AG. Alle Rechte vorbehalten.