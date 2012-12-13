China Southern meldet mehr Verkehr

Im November 2012 konnte China Southern Airlines verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 8,5 Prozentpunkte.

China Southern konnte im November erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresnovember um 8,5 Prozentpunkte auf 11,045 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 9,6 Prozentpunkte auf 14,135 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 78,10 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat November 6,938 Millionen Passagiere, das waren 6,10 Prozentpunkte mehr als im November 2011. Die Fracht zog um 11,90 Prozentpunkte auf 113 Tausend Tonnen an.