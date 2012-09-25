China Southern meldet mehr Verkehr

Im August 2012 konnte China Southern verglichen mit dem Vorjahresaugust erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 12,3 Prozentpunkte.

China Southern konnte im August erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresaugust um 12,3 Prozentpunkte auf 12,860 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 12,9 Prozentpunkte auf 15,446 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung ist um 0,5 Prozentpunkte auf 83,3 Prozent gesunken. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat August 2012 8,293 Millionen Passagiere, das waren 9,1 Prozent mehr als im August 2011. Die Fracht konnte um 10,4 Prozentpunkte auf 104 Tausend Tonnen gesteigert werden.