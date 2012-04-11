China Southern meldet mehr Verkehr

Im März 2012 konnte China Southern gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um elf Prozentpunkte.

China Southern konnte im März 2012 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmärz um elf Prozentpunkte auf 10,606 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 13,20 Prozentpunkte auf 13,415 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 1,60 Prozentpunkte auf 79,10 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat März 6,839 Millionen Fluggäste, das waren 7,2 Prozentpunkte mehr als im März 2011. Die Frachtleistung konnte um neun Prozentpunkte auf 106,26 Tausend Tonnen gesteigert werden.