China Southern meldet mehr Verkehr

Im Februar 2012 konnte China Southern gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 11,2 Prozentpunkte.

China Southern konnte im Februar 2012 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresfebruar um 11,2 Prozentpunkte auf 10,120 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 13,80 Prozentpunkte auf 12,895 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 1,80 Prozentpunkte auf 78,50 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Februar 2012 6,391 Millionen Fluggäste, das waren sieben Prozentpunkte mehr als im Februar 2011. Die Fracht ist um 41,2 Prozentpunkte auf 84,61 Tausend Tonnen angewachsen.