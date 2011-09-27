China Southern meldet mehr Verkehr

Im August 2011 konnte China Southern gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 6,0 Prozentpunkte.

China Southern konnte im August 2011 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresaugust um 6,0 Prozent auf 11,453 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 4,80 Prozent auf 13,677 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich knapp um einen Prozentpunkt auf 83,70 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat August 2011 7,605 Millionen Fluggäste, das waren 0,4 Prozent mehr als im August 2010. Die Fracht ging um 4,7 Prozent auf 94,29 Tausend Tonnen zurück.