China Southern meldet mehr Verkehr

China Southern Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: China Southern Airlines)

Im Juli 2019 konnte China Southern gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage hat sich um gut zwölf Prozent verbessert.

China Southern konnte im Juli erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresjuli um 12,2 Prozent auf 25,920 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 10,9 Prozent auf 31,199 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,9 Prozentpunkte auf 83,1 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Juli 13,731 Millionen Fluggäste, das waren 13,1 Prozent mehr als im Juli 2018.

Die Frachtleistung konnte ebenfalls verbessert werden, China Southern transportierte im Juli 143 Tausend Tonnen Luftfracht, das entspricht einem Plus von 0,6 Prozent.

In den ersten sieben Monaten dieses Jahres flogen mit China Southern 86,503 Millionen Passagiere, dies waren 8,4 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.