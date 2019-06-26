China Southern meldet mehr Verkehr
Im Mai 2019 konnte China Southern gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um gut neun Prozent.
China Southern konnte im Mai erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmai um 9,5 Prozent auf 22,742 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 8,7 Prozent auf 27,937 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 81,4 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Mai 12,311 Millionen Fluggäste, das waren 7,8 Prozent mehr als im Mai 2018.
Die Frachtleistung hat um 0,5 Prozent auf 146,65 Tausend Tonnen nachgelassen.
In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres konnte China Southern insgesamt 60,632 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Passagierwachstum von 7,8 Prozent.