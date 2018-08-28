China Southern meldet mehr Verkehr

China Southern Airbus A330 (Foto: China Southern)

Im Juli 2018 konnte China Southern gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage hat sich um dreizehn Prozent verbessert.

China Southern konnte im Juli erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresjuli um 13,5 Prozent auf 23,106 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 13,3 Prozent auf 28,132 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 82,1 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Juli 12,437 Millionen Fluggäste, das waren 11,4 Prozent mehr als im Juli 2017.

Die Frachtleistung konnte ebenfalls stark verbessert werden, China Southern transportierte im Juli 141 Tausend Tonnen Luftfracht, das entspricht einem Plus von 9,8 Prozent.

In den ersten sieben Monaten dieses Jahres flogen mit China Southern 79,788 Millionen Passagiere, dies waren 11,2 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.