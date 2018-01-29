China Southern meldet mehr Verkehr

China Southern Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Dezember 2017 insgesamt 10,768 Millionen Passagiere, das waren 13,8 Prozent mehr als im Vorjahresdezember.

China Southern konnte im Dezember erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage ist verglichen mit dem Vorjahresdezember um 13,9 Prozent auf 20,116 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Das Angebot wurde dabei um 11,3 Prozent auf 24,581 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 1,9 Prozentpunkte auf 81,8 Prozent.

Die Fracht ist um 5,8 Prozent auf 146,55 Tausend Tonnen zurückgegangen.

Im Berichtsjahr 2017 flogen mit China Southern 126,299 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 10,2 Prozent.