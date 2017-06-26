China Southern meldet mehr Verkehr

China Southern Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im Mai 2017 konnte China Southern gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um gut vierzehn Prozent.

China Southern konnte im Mai erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmai um 14,2 Prozent auf 18,425 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 11,6 Prozent auf 22,799 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 1,8 Prozentpunkte auf 80,8 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Mai 10,257 Millionen Fluggäste, das waren dreizehn Prozent mehr als im Mai 2016.

Die Frachtleistung hat um 9,7 Prozent auf 145 Tausend Tonnen angezogen.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres konnte China Southern insgesamt 50,651 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Passagierwachstum von 10,6 Prozent.