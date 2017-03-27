China Southern meldet mehr Verkehr

China Southern Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im Februar 2017 konnte China Southern gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um gut acht Prozent.

China Southern konnte im Februar erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresfebruar um 8,1 Prozent auf 18,261 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 4,3 Prozent auf 21,735 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um drei Prozentpunkte auf 84,0 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Februar 9,926 Millionen Passagiere, das waren 6,8 Prozent mehr als im Februar 2016.

Die Fracht ist um 22,5 Prozent auf 103,7 Tausend Tonnen angewachsen.