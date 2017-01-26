China Southern meldet mehr Verkehr

China Southern Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im Dezember 2016 konnte China Southern gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um siebzehn Prozent.

China Southern konnte im Dezember erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage ist verglichen mit dem Vorjahresdezember um 16,9 Prozent auf 17,655 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Das Angebot wurde dabei um 12,6 Prozent auf 22,092 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 3,0 Prozentpunkte auf 79,9 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Dezember 9,460 Millionen Passagiere, das waren 14,6 Prozent mehr als im Vorjahresdezember.

Die Fracht ist um 14,0 Prozent auf 155,57 Tausend Tonnen angewachsen.

Im Berichtsjahr 2016 flogen mit China Southern 114,615 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 4,8 Prozent.