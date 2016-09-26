China Southern meldet mehr Verkehr

China Southern Airbus A330 (Foto: China Southern)

Im August 2016 konnte China Southern verglichen mit dem Vorjahresaugust erneut zulegen, die Fluggesellschaft aus Guangzhou konnte bei allen Kennzahlen wachsen.

China Southern konnte im August erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage ist gegenüber dem Vorjahresaugust um 6,9 Prozent auf 19,6001 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Das Angebot wurde dabei um 7,2 Prozent auf 23,529 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung hat sich um 0,2 Prozentpunkte auf 83,3 Prozent abgeschwächt. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat August 11,045 Millionen Passagiere, das waren 4,5 Prozent mehr als im August 2015.

Die Fracht ist um 0,2 Prozent auf 128 Tausend Tonnen zurückgegangen.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit China Southern 75,966 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 2,66 Prozent.