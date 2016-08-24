China Southern meldet mehr Verkehr

China Southern Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im Juli 2016 konnte China Southern gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage hat sich um fünfzehn Prozent verbessert.

China Southern konnte im Juli erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresjuli um 14,9 Prozent auf 18,292 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 15,4 Prozent auf 22,752 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,4 Prozentpunkte auf 80,4 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Juli 10,256 Millionen Fluggäste, das waren 15,6 Prozent mehr als im Juli 2015. Die Frachtleistung blieb mit 127 Tausend Tonnen konstant.

In den ersten sieben Monaten dieses Jahres flogen mit China Southern 64,920 Millionen Passagiere, dies waren 2,4 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.