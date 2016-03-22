China Southern meldet mehr Verkehr

China Southern Airbus A330 (Foto: China Southern)

Im Februar 2016 konnte China Southern gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um gut acht Prozent.

China Southern konnte im Februar erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresfebruar um 8,2 Prozent auf 16,891 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 10,9 Prozent auf 20,836 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um zwei Prozentpunkte auf immer noch solide 81,1 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Februar 9,292 Millionen Passagiere, das waren 2,5 Prozent mehr als im Februar 2015. Die Fracht ist um 13,5 Prozent auf 84,5 Tausend Tonnen zurückgegangen.

Im Berichtsjahr 2015 flogen mit China Southern 109,420 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 8,4 Prozent.