China Southern meldet mehr Verkehr

China Southern Airbus A330 (Foto: China Southern)

Im Dezember 2015 konnte China Southern gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um gut fünf Prozent.

China Southern konnte im Dezember erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage ist verglichen mit dem Vorjahresdezember um 5,4 Prozent auf 15,097 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Das Angebot wurde dabei um 6,6 Prozent auf 19,620 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,9 Prozentpunkte auf 76,9 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Dezember 8,253 Millionen Passagiere, das waren 0,8 Prozent weniger als im Dezember 2014. Die Fracht ist um 2,5 Prozent auf 136 Tausend Tonnen angewachsen.

Im Berichtsjahr 2015 flogen mit China Southern 109,420 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 8,4 Prozent.