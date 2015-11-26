China Southern meldet mehr Verkehr

China Southern Airbus A330 (Foto: China Southern)

Im Oktober 2015 konnte China Southern gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um gut zwölf Prozent.

China Southern konnte im Oktober erneut kräftig wachsen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresoktober um 12,1 Prozent auf 16,560 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 10,3 Prozent auf 20,563 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 1,4 Prozentpunkte auf 80,5 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Oktober 9,546 Millionen Passagiere, das waren gut sechs Prozent mehr als im Oktober 2014. Die Frachtmenge ist um 1,5 Prozent auf 129 Tausend Tonnen angewachsen.

China Southern konnte in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 92,736 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von zehn Prozent.