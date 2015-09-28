China Southern meldet mehr Verkehr

China Southern Airbus A330 (Foto: China Southern)

Im August 2015 konnte China Southern verglichen mit dem Vorjahresaugust erneut zulegen, die Fluggesellschaft aus Guangzhou konnte bei allen Kennzahlen wachsen.

China Southern konnte im August erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage ist gegenüber dem Vorjahresaugust um 13,9 Prozent auf 18,307 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Das Angebot wurde dabei um 11,4 Prozent auf 21,962 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung hat sich um zwei Prozentpunkte auf 83,3 Prozent verbessert. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat August 10,568 Millionen Passagiere, das waren 6,9 Prozent mehr als im August 2014. Die Fracht konnte um 4,6 Prozent auf 128 Tausend Tonnen gesteigert werden.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit China Southern 73,997 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 10,9 Prozent.