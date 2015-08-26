China Southern meldet mehr Verkehr

China Southern Airbus A330 (Foto: Airbus)

Im Juli 2015 konnte China Southern gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 16,5 Prozent.

China Southern konnte im Juli erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresjuli um 16,5 Prozent auf 17,218 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 11,7 Prozent auf 21,249 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 81 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Juli 9,950 Millionen Fluggäste, das waren 5,2 Prozent mehr als im Juli 2014. Die Frachtleistung konnte um 4,8 Prozent auf 118 Tausend Tonnen gesteigert werden.

In den ersten sieben Monaten dieses Jahres flogen mit China Southern 63,428 Millionen Passagiere, dies waren 11,6Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.